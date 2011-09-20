〔路透基点〕台湾润泰创新国际60亿台币贷款案展开筹组--RLPC

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港9月20日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,润泰创新(9945.TW)一项60亿台币15年期贷款已展开筹组.贷款用于支持润泰创新的台铁南港站BOT案(兴建-营运-移转).
统筹主办行及额度分配行为台湾银行及第一银行.台湾银行为管理行,第一银行为担保品控管行.
这项贷款由润泰创新全资持有的特殊目的机构(SPV)借入,分为三部分:A部分为55亿台币15年定期贷款;B部分为3亿台币10年期循环贷款,用于营运资本,可选择延长五年;C部分为2亿台币15年期循环贷款,用于履约担保.
A及B部分贷款利率条件为较邮政储金1年期利率加码90个基点,C部分为一年费用90个基点.
以四种费用水准邀请银行参贷:
承诺20亿台币或以上者,获得20个基点的先付费用
承诺10-19亿台币者,获得12个基点的先付费用
承诺5-9.99亿台币者,获得8个基点的先付费用
承诺3-4.99亿台币者,获得5个基点的先付费用
台铁南港站大楼完工时将作为贷款担保.
财务约束性条款包括:流动比率最低1倍,利息覆盖比率最低2.5倍.
回覆期限为10月28日.(完)
--编译 蔡美珍;审校 孙茉莉
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。