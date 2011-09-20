《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:持续劲升,中长期大户撤离亚币

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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IFR悉尼9月20日电---美元兑日圆以外亚洲货币今日早盘再度劲升,首先是受标准普尔调降意大利评级推升,接着是日圆以外亚洲货币进一步涌现境外中长期大户的了结卖盘.
中长期货币基金近来强力卖出,而且毫无结束迹象.基金业者纯粹是为了赶在希腊违约及脱离欧元区引爆金融危机之前脱身.不幸的是他们认为目前走势只是刚刚开始而已.
确实,日圆以外亚币的跌幅远远超过欧元及澳元,或许凸显出欧元及澳元的相对流动性.亚洲国家央行积极干预,但没有打算阻止资金集体流出的迹象.央行多数采取游击手法干预,只会在市场变得失序时提供一些流动性.(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。