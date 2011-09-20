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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 12:27 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:持续劲升,中长期大户撤离亚币

IFR悉尼9月20日电---美元兑日圆以外亚洲货币今日早盘再度劲升,首先是受标准普尔调降意大利评级推升,接着是日圆以外亚洲货币进一步涌现境外中长期大户的了结卖盘.

中长期货币基金近来强力卖出,而且毫无结束迹象.基金业者纯粹是为了赶在希腊违约及脱离欧元区引爆金融危机之前脱身.不幸的是他们认为目前走势只是刚刚开始而已.

确实,日圆以外亚币的跌幅远远超过欧元及澳元,或许凸显出欧元及澳元的相对流动性.亚洲国家央行积极干预,但没有打算阻止资金集体流出的迹象.央行多数采取游击手法干预,只会在市场变得失序时提供一些流动性.(完)

--编译 蔡美珍;审校 隋芬

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