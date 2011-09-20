《企业看点》--9月20日财务活动报导摘要

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透班加罗尔9月20日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 泰晤士报报导,美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通)(BX.N)正与Prestige Brands of America研商,可能出价收购葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)一些成药业务,交易价值高遭20亿英镑.[ID:nL5E7KK00G]
* 华尔街日报引述知情人士指出,美国再保险业者Transatlantic HoldingsTRH.N正在研究与Validus Holdings(VR.N)达成"有限度暂停收购"(limited standstill)协议.Validus先前向Transatlantic发动敌意收购.[ID:nL3E7KK097]
* 金融时报报导,Lloyds(LLOY.L)展开出售一批商用不动产贷款资产,价值10亿英镑(15.6亿美元),吸引多家退休基金、私募股权及海外投资人兴趣.[ID:nL5E7KJ46R]
* 彭博引述四名知情人士称,欧洲最大对冲基金管理公司之一--Brevan Howard资产管理的最大基金,可能会将20亿美元退还给投资人,以避免规模过大.[ID:nL3E7KK01P]
* Daily Times引述不具名消息人士称,南非Vodacom(VODJ.J)正在洽谈买下行动系统营运商Telekom Networks MalawiTNM.MV的一部分股权.[ID:nL5E7KJ3H9]
* Valor Economico报纸报导,新日本制铁(5401.T)可能买下合资事业巴西钢铁商Usiminas(USIM3.SA)另外两个合作夥伴的持股,Usiminas是新日铁同业对手的收购目标.[ID:nS1E78I0IM]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 蔡美珍;审校 艾茂林
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。