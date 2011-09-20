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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 13:47 BJT

《企业看点》--9月20日财务活动报导摘要

路透班加罗尔9月20日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 泰晤士报报导,美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通)(BX.N)正与Prestige Brands of America研商,可能出价收购葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)一些成药业务,交易价值高遭20亿英镑.[ID:nL5E7KK00G]

* 华尔街日报引述知情人士指出,美国再保险业者Transatlantic HoldingsTRH.N正在研究与Validus Holdings(VR.N)达成"有限度暂停收购"(limited standstill)协议.Validus先前向Transatlantic发动敌意收购.[ID:nL3E7KK097]

* 金融时报报导,Lloyds(LLOY.L)展开出售一批商用不动产贷款资产,价值10亿英镑(15.6亿美元),吸引多家退休基金、私募股权及海外投资人兴趣.[ID:nL5E7KJ46R]

* 彭博引述四名知情人士称,欧洲最大对冲基金管理公司之一--Brevan Howard资产管理的最大基金,可能会将20亿美元退还给投资人,以避免规模过大.[ID:nL3E7KK01P]

* Daily Times引述不具名消息人士称,南非Vodacom(VODJ.J)正在洽谈买下行动系统营运商Telekom Networks MalawiTNM.MV的一部分股权.[ID:nL5E7KJ3H9]

* Valor Economico报纸报导,新日本制铁(5401.T)可能买下合资事业巴西钢铁商Usiminas(USIM3.SA)另外两个合作夥伴的持股,Usiminas是新日铁同业对手的收购目标.[ID:nS1E78I0IM]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

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