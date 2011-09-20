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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 13:51 BJT

〔台湾股市〕收高11.97点,营建及光电类股上扬

路透台北9月20日电---台湾股市周二在期指结算前收盘上扬0.16%,受营建类股.TCOI及光电类股.TOPI涨势拉抬.

加权股价指数.TWII以平盘开出後,终场收高11.97点,成为7,492.85点.

电子类股TELI涨0.64%,但台积电(2330.TW)跌0.98%.据媒体报导,台积电今年维持74亿美元资本支出,但明年将降至60亿美元,降幅约19%.[ID:nCT0400896]

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