〔台湾债市〕主要殖利率小跌,美联储会议结论前维持区间整理

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透台北9月20日电---台湾债市主要殖利率周二小幅下跌,因交易商等待美联储的货币政策会议结论,在缺乏明确消息指引下,债市殖利率跟随台股上下浮沉,未脱区间整理格局.
交易商指出,本周消息面不少,除周三的美国联邦储备理事会(美联储,FED)货币政策会议外,周五台湾财政部也将公布第四季发债计划,接下来还有27日10年券100/9的标售以及29日央行理监事会议,诸多变数让债市不易出现趋势性走势,交易商多选择在100/9进行抛补.
"100/9就是跟着股市走,消息面变数多,(殖利率)破前低条件不足."一票券商交易员说.
另一银行业交易员也认为,市场在等待美联储的会议结论,以及100/9的标售结果,此前债市料与股市走势同步.
台湾股市.TWII周二在期指结算前收盘上扬0.16%.美联储将于周二和周三召开货币政策会议,市场广泛预期决策者们将宣布扶助美国经济的新措施,可能包括增加长债购买规模以及调降银行业超额准备金利率等手段.
台湾财政部将在周五公布第四季的发债计划.此前一名不愿具名的官员对路透称,不乐意见到突然加发公债.且因没有特别预算的资金需求,会以定期适量的方式,规律地发行公债.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 100/6 A00106=TWO +0.90 0.9670 0.9500-0.9670 26.0
10 100/9 A00109=TWO -0.35 1.2415 1.2266-1.2580 696.5
30 100/8 A00108=TWO -1.50 1.8650 1.8650-1.8650 0.5
今日盘面各期券中,以五年券100/6走势较弱.交易商将原因归咎为台币走贬,令市场衍生外资撤离短券的想像.此外,第四季发债计划中,五年增额券100/6R最有可能率先登场,新增筹码的想像也让100/6相对疲弱.
"此外,央行货币政策仍不明确,也让100/6承压."一证券商交易员说.
交易商认为,在殖利率平坦化的趋势下,长券的表现会比短券好.今日30年券100/8虽然只成交一支,但买盘心态更趋积极,报价已从1.88-1.89%降至1.87%.
"若经济前景不佳,从绝对报酬率来看,长券还是有空间的."一票券商交易员说.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 1.8650
20 100/7 A00107=TWO 没有成交
10 100/5 A00105=TWO 1.3420
5 100/6 A00106=TWO 0.9670
2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
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