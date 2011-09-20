〔台湾货币市场〕短率大致稳于上日高位,短期内资金转宽松不易

* 短率大致持平

* 短期内资金不易反转成为宽裕

记者 高洁如

路透台北9月20日电---台湾银行间短期利率周二大致平稳于上日高位,由于央行存单到期金额偏低,外商银行手中又无多馀闲钱可供拆出,令市场新钱难觅,利率渐向拆出一方靠拢.

市场人士指出,央行存单本周到期的金额不高,市场可供调度的资金本就偏少.因此短期之内,只能观察外商银行的资金能够何时转为宽裕.

"不过这个机会目前看不太到,外商短期内应该还是汇出,"一位大型官股银行交易员说.

本地时间14:16,台币兑美元TWD=TP贬1.63角报29.943,上午盘中台币兑美元一度贬值2角至八个半月以来的低位.

同时间,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.395%,上日在0.394%;区间为0.388-0.720%,上日在0.295-0.810%.2-7天拆款利率区间在0.388-0.80%,上日在0.388-0.830%.

央行委托大型金融机构拆入隔夜资金的利率仍维持在0.388%.

**法人买气不差**

短票市场方面,票券商指出,由于市场上对中央银行9月底不升息的预期愈来愈浓厚,例如政府基金也入市询问较长天期的短票利率,希望建立较长天期的部位.因此虽然今日银行资金偏少,但其他法人买票意愿走高,顶替了银行这部分的需求.

票券商表示,今日存单到期很少,本来就预期今日是本周较难过的一天,不过因卖票顺畅,拆款的部位还能走低,操作上相当流畅.

但长远来说,票券商交易员表示,央行若停止升息,短期内虽可刺激短票的买气,但对票券商而言,初级市场上能拿的票,利率就不会好.因此央行停止升息,对票券商的营运可说是"短多长空."

欧美景气恐有陷入衰退疑虑,新兴市场央行如巴西央行已在8月底开启降息循环.(全球主要国家和地区的最新指标利率一览请见[ID:nCT0400502])

金融同业间承作的30天期内短票主要利率仍在0.86%.

央行今日存单到期金额38亿,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共4,388.7亿台币,本周余日的存单到期情况为:周三1,131.20亿、周四577亿、周五1,117亿.

拆款中心数据PIBC显示,修正後,周一当日超额准备为54亿台币,累计超额准备为820亿台币,加计前期1%的超额准备为2,015亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率则是持平.今日市场供需尚称平顺,交易商考量央行或暂缓升息因素,成交天期不会刻意作短或拉长,以平均分散资金落点为主,跨月利率则稳于近期区间高位.

资金调度人士表示,盘初见投信和寿险业进场解钱,市场资金小缺,不过尾盘见投信端有申购款挹注,迅速补平资金缺口.整体而言,投信端资金较为宽裕,找券需求不减,甚至还见部份无法完全消化资金.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.

交易商统计,周三、四分别有台湾中油[CHIP.UL]十年期与七年期公司债发行,金额为68亿及60亿台币.(完)