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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 14:33 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元尾随欧元走低,受意大利降评消息冲击

路透苏黎世9月20日电---瑞郎兑美元周二下跌,尾随欧元颓势,稍早评等机构标准普尔调降意大利评级,令欧元区债务问题国家重新受到关注,欧元再度承压.

瑞士信贷分析师表示,欧洲央行买债只微幅减轻西班牙及意大利债券收益率(殖利率)的上涨压力,这亦令欧元偏弱.

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