〔欧元区经济〕西班牙财政情况已有明显改善--特里谢(更新版)

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路透马德里9月20日电---欧洲央行(ECB)总裁特里谢在周二的Expansion报专访中说,西班牙的财政状况已有明显改善,不过决策者仍须保持警惕.

"西班牙必须对彻底实施新的结构性改革持续给予特别的关注,尽可能地实现经济增长,提高生产率并随之重树投资者信心,"特里榭说.

特里谢说,所有国家均须严格实行7月21日在布鲁塞尔采纳的计画.当时欧元区领袖举行紧急峰会,誓言将推进希腊第二轮纾困案.

特里谢称,市场人士与分析师知道ECB正以固定利率无限量地供应一周、一个月和三个月期欧元流动性,这一点很重要.

他说,上周五大央行的协同行动显示了欧洲央行和美联储(FED)之间的紧密合作.(完)