〔欧元区经济〕西班牙财政情况已有明显改善--特里谢(更新版)

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
(新增细节)
路透马德里9月20日电---欧洲央行(ECB)总裁特里谢在周二的Expansion报专访中说,西班牙的财政状况已有明显改善,不过决策者仍须保持警惕.
"西班牙必须对彻底实施新的结构性改革持续给予特别的关注,尽可能地实现经济增长,提高生产率并随之重树投资者信心,"特里榭说.
特里谢说,所有国家均须严格实行7月21日在布鲁塞尔采纳的计画.当时欧元区领袖举行紧急峰会,誓言将推进希腊第二轮纾困案.
特里谢称,市场人士与分析师知道ECB正以固定利率无限量地供应一周、一个月和三个月期欧元流动性,这一点很重要.
他说,上周五大央行的协同行动显示了欧洲央行和美联储(FED)之间的紧密合作.(完)
--编译 李婷仪;审校 吴云凌
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类