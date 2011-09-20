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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 15:11 BJT

〔韩国股市〕收盘上扬0.9%,科技及造船类股跌深反弹

路透首尔9月20日电---韩国股市周二收盘上扬,因科技类股及造船类股跌深反弹;但在标准普尔调降意大利评等,令欧债危机疑虑重现後,大盘涨势受限.

韩国综合股价指数.KS11收高0.94%,成为1,837.97点.

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