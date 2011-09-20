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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 16:00 BJT

〔金属期市〕LME期铜持稳在九个月低位附近,沪铜下跌0.7%

路透上海9月20日电---伦敦期铜周二持稳,守在逾九个月以来的低位附近,因投资人担忧全球经济放缓将抑制铜的需求.

市场信心受到美联储(FED)可能会出台新的量化宽松政策的希望所支撑,美联储政策会议将在周三结束,料将讨论刺激美国经济的方法.

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