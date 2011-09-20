〔台湾汇市〕台币兑美元收创八个半月新低,明再测试30元大关

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透台北9月20日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘下跌1.08角,再创八个半月来收盘低位.标普调降义大利债信评级,市场弥漫着欧债恶化的疑虑,外资撤出令贬压沉重,台币盘中一度逼近30元大关.
交易商指出,尽管台股今日走势尚稳,但受韩元、新币等亚币竞相走贬影响,外资汇出力道强劲,令台币一路走贬,不过,接近29.98元见央行及出口商抛汇意愿浓厚,加之午後国际美元下跌,令台币跌势稍止.
他们并表示,尾盘央行一反常态站在卖方,收回台币约6分跌幅,显示央行仍不希望台币波动过于剧烈.
"欧洲风声鹤唳,成为目前市场主要标的...不过,还是要看美联储有没有推出实质政策,"一位外商银行人士说.
汇银人士指出,按历史经验来看,美国联邦储备理事会(美联储,FED)释出第二次宽松政策前,亚币因预期而走强,但这次政策公布前,亚洲货币反而大幅下挫,暗示着市场预期美联储投入资金规模可能有限,追捧风险性资产的意愿降低.
他们表示,台币明日主要交投区间先看29.8-30.0元,将进一步测试30元大关,预料震荡幅度较大.
台湾经济部公布的8月外销订单较上年同期成长5.26%,低于市场预估的成长7.6%,较上月的11.12%增速明显放缓.[ID:nCT0401008]交易员对此表示,料对明日台币走势影响有限,主要仍随外资进出与美股走势而动.
台币兑美元上次收盘低点出现在1月6日,报30.101元.另外,台币盘中亦触及八个月来低位至29.980元,上次盘中低点为1月7日的30.135元.
台湾股市加权股价指数.TWII收盘微幅上涨0.16%,报7,492.85点;外资及陆资今日在台股卖超54.11亿台币,连续第二日卖超,上交易日为卖超45.25亿.[ID:nCT0401252]
新兴汇市中,韩元KRW=周二触及九个月低位,因中长期投资大户基金继续减持亚洲新兴市场货币,打压亚洲货币跌破重要技术支撑位,暗示可能进一步下跌.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.888 29.780 29.805-29.980 29.850 12.05 6.88
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.902 29.720 29.810-29.980 29.820 4.13 3.85
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.060/-0.040 0.000/0.020
美元/台币六个月期 -0.340/-0.310 -0.270/-0.250
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--记者 李盈茜; 审校 林高丽
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。