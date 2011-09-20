〔欧洲汇市〕英镑/美元脱离八个月低位,但涨势料将有限

路透伦敦9月20日电---英镑兑美元周二从低点小涨,受到技术面因素以及来自大型瑞士投资人买盘支撑,不过分析师说,由于英国出台更多货币刺激举措的可能性增加,英镑/美元涨势将再度後继乏力.

英镑/美元GBP=D4上涨0.1%,报1.5704美元,从周一触及的八个月低位1.5632美元反弹,交易员称,卖盘先是在1.5725出现,然後在1.5750,支撑位在近期低位附近.