〔航空产业〕国际航空运输协会称经济疲弱将使2012年航空业获利下降

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透新加坡9月20日电---国际航空运输协会(IATA)预估,2012年全行业获利将下滑29%,因全球经济疲软及航空燃油价格居高不下.
拥有230个会员的IATA周二预估2012年行业获利为49亿美元,2011年的获利预估经修正後为69亿美元.
分析师和经济学家密切关注该数据,因其为发达市场的周期性复苏以及新兴经济体成长的力道提供了参考,後者严重依赖航空运输.
"2012年整体行业前景变弱.负债沉重的西方经济体的经济成长料将长时期内持续疲弱,"IATA在声明中说.
"2011年第四季和2012年上半年可能是航空运输市场的谷底."
IATA说,由于经济成长相对较强以及货运业回暖,将帮助亚太航空业维持2012年获利接近于今年的23亿美元水准.但在其他地区,尤其是欧洲,航空业获利能力将下降.(完)
--编译 李婷仪;审校 于春红
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。