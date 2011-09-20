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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 17:17 BJT

〔航空产业〕国际航空运输协会称经济疲弱将使2012年航空业获利下降

路透新加坡9月20日电---国际航空运输协会(IATA)预估,2012年全行业获利将下滑29%,因全球经济疲软及航空燃油价格居高不下.

拥有230个会员的IATA周二预估2012年行业获利为49亿美元,2011年的获利预估经修正後为69亿美元.

分析师和经济学家密切关注该数据,因其为发达市场的周期性复苏以及新兴经济体成长的力道提供了参考,後者严重依赖航空运输.

"2012年整体行业前景变弱.负债沉重的西方经济体的经济成长料将长时期内持续疲弱,"IATA在声明中说.

"2011年第四季和2012年上半年可能是航空运输市场的谷底."

IATA说,由于经济成长相对较强以及货运业回暖,将帮助亚太航空业维持2012年获利接近于今年的23亿美元水准.但在其他地区,尤其是欧洲,航空业获利能力将下降.(完)

--编译 李婷仪;审校 于春红

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