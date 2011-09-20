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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 17:57 BJT

〔路透基点〕丰田金融寻求8亿元人民币贷款--RLPC

路透香港9月20日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,丰田金融正在寻求一笔8亿元人民币三年期定期贷款.

中国中信银行牵头行及簿记管理人.消息人士称,上海浦东发展银行可能加入成为牵头行.

一名消息人士称,此案预定月底完成.消息人士称,视市场气氛而定,贷款规模可能变动.

承诺3亿元人民币或以上的银行,可获得一笔45个基点的先付费用及共同主办行头衔.承诺1.5-3亿元人民币者,获得30个基点的先付费用及管理行头衔.承诺5,000万-1.5亿元人民币,获得15个基点的先付费用及参贷行头衔.

贷款利率条件为较上海银行间拆放利率(Shibor)加码160-200个基点.

另外,丰田金融9月9日完成一笔1.70亿元人民币八个月融资.瑞穗实业银行(中国)为牵头行(承贷1亿元人民币).韩国外换银行为参贷行(承贷7,000万元人民币).该笔融资利率为中国人民银行利率的100%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 孙茉莉

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