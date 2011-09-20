〔路透基点〕丰田金融寻求8亿元人民币贷款--RLPC

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港9月20日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,丰田金融正在寻求一笔8亿元人民币三年期定期贷款.
中国中信银行牵头行及簿记管理人.消息人士称,上海浦东发展银行可能加入成为牵头行.
一名消息人士称,此案预定月底完成.消息人士称,视市场气氛而定,贷款规模可能变动.
承诺3亿元人民币或以上的银行,可获得一笔45个基点的先付费用及共同主办行头衔.承诺1.5-3亿元人民币者,获得30个基点的先付费用及管理行头衔.承诺5,000万-1.5亿元人民币,获得15个基点的先付费用及参贷行头衔.
贷款利率条件为较上海银行间拆放利率(Shibor)加码160-200个基点.
另外,丰田金融9月9日完成一笔1.70亿元人民币八个月融资.瑞穗实业银行(中国)为牵头行(承贷1亿元人民币).韩国外换银行为参贷行(承贷7,000万元人民币).该笔融资利率为中国人民银行利率的100%.(完)
--编译 蔡美珍;审校 孙茉莉
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。