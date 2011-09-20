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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 17:16 BJT

〔台湾债市〕100/6期借券成交42亿台币,加权平均利率0.7486%

路透台北9月20日电---台湾柜台买卖中心公布,周二等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下:

期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易馀额 (上日馀额)

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100/6 42 0.7700 0.7000 0.7486 109.5 (109.0)

注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币,且无条件省略小数点後数值,利率单位为%.(完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

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