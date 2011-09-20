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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 17:18 BJT

〔台湾债市〕100/9期10年公债中,证券业买超19.0亿台币

路透台北9月20日电---台湾柜台买卖中心周二公布,债券等殖成交系统中,10年期公债100/9A00109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 9.00 22.00 -13.00

票券业 0.00 6.00 -6.00

证券业 43.50 24.50 +19.00(完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

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