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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 17:19 BJT

〔台湾个股〕日月光再实施库藏股,预计买回3,000万股自家股票

路透台北9月20日电---全球最大晶片封装厂商--台湾日月光(2311.TW)周二公告称,董事会决议将买回3,000万股自家股票,这将是今年第三度实施库藏股,每股价格区间22-40台币.

日月光在证交所公告称,预计自9月21日起至11月20日止,自集中交易市场买回.预定本次买回股份最高总金额12亿台币,占公司已发行股份总数的0.44%,买回後将办理销除.

在8月以来全球金融市场动荡,造成股价随之大跌後,日月光跟进不少台湾上市公司的脚步,实施库藏股以稳定股价.该公司在8月及9月已分别买回3,400万股及5,000万股.

日月光今日收挫1.73%,报28.4台币;加权股价指数.TWII则涨0.16%.(完)

--记者 张雅菁; 审校 丁淑琴

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