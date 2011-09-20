〔欧洲经济〕多数分析师预期未来六个月欧元区利率不变--ZEW

路透德国曼海姆9月20日电---智库ZEW经济分析师Michael Schroeder周二表示,多数分析师预期未来六个月欧元区利率不变,但预测将降息的分析师人数增加.

"通货膨胀预期出现明显下滑....多数仍预期未来六个月利率不变,但预期降息的分析师人数有所增加,"他称.

约41%的分析师预期未来六个月消费者物价指数(CPI)下滑,43%预期CPI不变,15%预期上升.

Michael Schroeder称,景气判断指数仍有下降空间,但主要风险已减弱,欧洲经济暨货币联盟(EMU)面临危险,打击信心,预计EMU不会终结,但这种风险已然上升.(完)