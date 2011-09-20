〔欧洲个股〕德国西门子7月由法国兴业银行抽走存款--消息人士(更新版)

(新增细节)

* 西门子抽走存款是基于绩效欠佳理由--消息

* 金融时报报导称西门子担心法国银行体质

* 西门子称金融时报报导与事实不符

* 法国兴业银行股价下挫3.1%

路透巴黎/法兰克福9月20日电---巴黎一名消息人士周二表示,德国工程集团西门子(SIEGn.DE)在7月时将存款由法国兴业银行撤出,是因为资金绩效不佳,并非因为担心法兴银行的财务体质.

金融时报先前报导称,西门子两周前从一家身份不详的法国大型银行提领出5亿欧元(6.81亿美元),部分是因为担心银行未来体质,西门子并将资金转至欧洲央行存放.

上述巴黎消息人士向路透表示,这笔资金存在法兴银行时,是属于一家投资子公司名下,但消息人士未能说明具体金额.

"西门子(从法兴)提出资金,是在(7月)公布压力测试结果之前,"消息人士称,"这次提领是基于绩效相关因素,不是法国银行业相关因素."

法兴拒绝置评.西门子表示,金融时报的报导与事实不符.

0907GMT,法兴股价下挫3.1%,在欧洲银行股之中跌幅居首.法国巴黎银行下跌2.5%,法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)小涨0.2%.