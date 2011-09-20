〔欧洲个股〕德国西门子7月由法国兴业银行抽走存款--消息人士(更新版)

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
(新增细节)
* 西门子抽走存款是基于绩效欠佳理由--消息
* 金融时报报导称西门子担心法国银行体质
* 西门子称金融时报报导与事实不符
* 法国兴业银行股价下挫3.1%
路透巴黎/法兰克福9月20日电---巴黎一名消息人士周二表示,德国工程集团西门子(SIEGn.DE)在7月时将存款由法国兴业银行撤出,是因为资金绩效不佳,并非因为担心法兴银行的财务体质.
金融时报先前报导称,西门子两周前从一家身份不详的法国大型银行提领出5亿欧元(6.81亿美元),部分是因为担心银行未来体质,西门子并将资金转至欧洲央行存放.
上述巴黎消息人士向路透表示,这笔资金存在法兴银行时,是属于一家投资子公司名下,但消息人士未能说明具体金额.
"西门子(从法兴)提出资金,是在(7月)公布压力测试结果之前,"消息人士称,"这次提领是基于绩效相关因素,不是法国银行业相关因素."
法兴拒绝置评.西门子表示,金融时报的报导与事实不符.
0907GMT,法兴股价下挫3.1%,在欧洲银行股之中跌幅居首.法国巴黎银行下跌2.5%,法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)小涨0.2%.
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类