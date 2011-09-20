〔半导体产业〕晶片库存过高,未来数季有修正可能--Gartner

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透9月20日电---研究机构Gartner周二说,目前的经济情况,加上消费者和企业支出有可能将比预期疲弱,从这两点来看,半导体库存正处于令人担忧的高水平.
Gartner预估半导体产业将在未来数季出现温和的库存修正,2012年第二季产量和实际销售才将重新大致平衡.
"在经济信心疲弱的情况下,目前的库存水平太高.业界必须控制产量增加,并采取行动减少累积的库存,"Gartner分析师Gerald Van Hoy在声明中说.
数家半导体业者已经暗示市场疲软,调降本季财测,因为经济放缓令晶片产品需求受到压抑.
德州仪器TXN.N9月8日时表示,需求疲弱现象"普遍存在于产品、市场与消费者",不过德仪排除库存调整是需求放缓的因素.(完)
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。