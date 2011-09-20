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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 18:20 BJT

〔半导体产业〕晶片库存过高,未来数季有修正可能--Gartner

路透9月20日电---研究机构Gartner周二说,目前的经济情况,加上消费者和企业支出有可能将比预期疲弱,从这两点来看,半导体库存正处于令人担忧的高水平.

Gartner预估半导体产业将在未来数季出现温和的库存修正,2012年第二季产量和实际销售才将重新大致平衡.

"在经济信心疲弱的情况下,目前的库存水平太高.业界必须控制产量增加,并采取行动减少累积的库存,"Gartner分析师Gerald Van Hoy在声明中说.

数家半导体业者已经暗示市场疲软,调降本季财测,因为经济放缓令晶片产品需求受到压抑.

德州仪器TXN.N9月8日时表示,需求疲弱现象"普遍存在于产品、市场与消费者",不过德仪排除库存调整是需求放缓的因素.(完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

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