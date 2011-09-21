版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 08:24 BJT

〔韩国数据〕8月失业率降至三年低位,但全球放缓令经济前景蒙上阴霾(更新版)

* 8月失业率降至3.1%,7月为3.3%

* 8月就业人数较上年同期增加49万

* 分析师称,数据不太可能缓解投资人的不安情绪

路透首尔9月21日电---韩国周三公布强劲的8月就业数据,但分析师则淡然看待,因愈来愈多全球放缓的迹象令韩国经济前景蒙上阴霾.

韩国统计局公布,8月经季节调整的失业率从7月的3.3%降至3.1%,为2008年7月以来最低.

8月就业人口较上年同期增加49万,高于7月时的33.5万,且是2010年5月以来最大增幅.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐