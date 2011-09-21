〔韩国数据〕8月失业率降至三年低位,但全球放缓令经济前景蒙上阴霾(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 8月失业率降至3.1%,7月为3.3%
* 8月就业人数较上年同期增加49万
* 分析师称,数据不太可能缓解投资人的不安情绪
路透首尔9月21日电---韩国周三公布强劲的8月就业数据,但分析师则淡然看待,因愈来愈多全球放缓的迹象令韩国经济前景蒙上阴霾.
韩国统计局公布,8月经季节调整的失业率从7月的3.3%降至3.1%,为2008年7月以来最低.
8月就业人口较上年同期增加49万,高于7月时的33.5万,且是2010年5月以来最大增幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。