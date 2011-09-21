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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 08:18 BJT

《外汇动态》新西兰元受新西兰经济帐赤字打压,走势亦拖累澳元

2359GMT---新西兰元NZD=D4跌至日低0.8209美元,此前新西兰公布第二季经常帐为赤字,因外国投资者在当地的投资所得增加,而观光支出减少.

新西兰第二季经常帐赤字为9.21亿新西兰元(7.61亿美元);第一季修正後为盈馀9,000万新西兰元.

新西兰元的走势拖累澳元,美系银行卖盘打压澳元AUD=D4一度跌至1.0233美元的盘中低位.部分卖盘或是由于预期新兴经济体货币会进一步走疲.

澳元/美元最新报1.0241,下跌0.2%.(完)

--编译 张若琪;审校 郑茵

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