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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 08:21 BJT

《即时观点》日本8月出口年增2.8%为震灾後首见扩张,企业供应链复原

路透东京9月21日电---日本8月出口较上年同期增长,为3月11日地震以来首次扩张,因企业恢复受损的供应链,但出口增幅不及预期,因主权债务问题危及全球经济.

关键点:

--财务省数据显示,8月出口较上年同期成长2.8%,市场预估中值为增加8.0%.

--和上月相比,出口增加0.3%.

--8月进口较上年同期成长19.2%,市场预估中值为成长14.0%.

--8月贸易逆差为7,753亿日圆(101亿美元),市场预估中值为逆差2,188亿日圆.

--对中国的出口较上年同期增加2.4%,对美出口则增3.5%.

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