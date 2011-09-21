《即时观点》日本8月出口年增2.8%为震灾後首见扩张,企业供应链复原

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京9月21日电---日本8月出口较上年同期增长,为3月11日地震以来首次扩张,因企业恢复受损的供应链,但出口增幅不及预期,因主权债务问题危及全球经济.
关键点:
--财务省数据显示,8月出口较上年同期成长2.8%,市场预估中值为增加8.0%.
--和上月相比,出口增加0.3%.
--8月进口较上年同期成长19.2%,市场预估中值为成长14.0%.
--8月贸易逆差为7,753亿日圆(101亿美元),市场预估中值为逆差2,188亿日圆.
--对中国的出口较上年同期增加2.4%,对美出口则增3.5%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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