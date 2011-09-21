《台湾报摘》--工商时报9月21日

* 头版头条:

--因RIMRIM.TO平板电脑Playbook的订单紧缩,广达(2382.TW)林口厂区决议祭出千人优惠离职方案,减少生产线员工.广达表示,客户销售状况不如预期,已提早向供应商缩减备料,因此仅有生产线人力缩减,并不会有库存备料损失.

* 其他:

--台湾经济部官员昨表示,台日投资协定将于近日签署,签署後对促进日商来台投资及台日关系有"锦上添花"作用.但何日、何地签署须由双方共同对外发表,不能由台方片面宣布.据朝日新闻报导,最快明天可望签署.

--瑞银与美银美林证券将联发科(2454.TW)投资评等调升至"买进",指出中兴(0763.HK)(000063.SZ)与Coolpad等中国前三大智慧型手机厂商将推出采用联发科晶片的手机,意味着中国智慧型手机晶片市场的障碍已被突破.

--亿光(2393.TW)董事长叶寅夫大批政府推行节能减碳结果,2010年用电量比2009年增加140.747亿度电,增加7.9%,且推动发光二极体(LED)补助效能不彰,等于拿全民纳税钱补助路灯电费.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.