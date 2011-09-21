《台湾报摘》--工商时报9月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--因RIMRIM.TO平板电脑Playbook的订单紧缩,广达(2382.TW)林口厂区决议祭出千人优惠离职方案,减少生产线员工.广达表示,客户销售状况不如预期,已提早向供应商缩减备料,因此仅有生产线人力缩减,并不会有库存备料损失.
* 其他:
--台湾经济部官员昨表示,台日投资协定将于近日签署,签署後对促进日商来台投资及台日关系有"锦上添花"作用.但何日、何地签署须由双方共同对外发表,不能由台方片面宣布.据朝日新闻报导,最快明天可望签署.
--瑞银与美银美林证券将联发科(2454.TW)投资评等调升至"买进",指出中兴(0763.HK)(000063.SZ)与Coolpad等中国前三大智慧型手机厂商将推出采用联发科晶片的手机,意味着中国智慧型手机晶片市场的障碍已被突破.
--亿光(2393.TW)董事长叶寅夫大批政府推行节能减碳结果,2010年用电量比2009年增加140.747亿度电,增加7.9%,且推动发光二极体(LED)补助效能不彰,等于拿全民纳税钱补助路灯电费.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。