《台湾报摘》--经济日报9月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--台湾房市交易急冻,928档期(指9月28日前後推出的房市黄金档期)恐冷清收场.《住展》杂志昨日统计,今年928档期北台湾推案量原为1,407亿台币,但目前实际推案量仅剩661亿,还不到预估值五成,将创下近五年来928档推案量的新低点.
* 其他:
--协商半年台日航约修订获历史性重大突破,双方同意台日空运分阶段"开放天空",将不再限制航点、班数,全面开放,为继美国与新加坡後,第三个签署开放天空协议的重要国家,预期最快下月底上路.
--台湾对中国产制毛巾产品课徵204.1%的反倾销税,虽已在今年5月届满,但因财政部启动落日调查结果认为,大陆毛巾仍有对台倾销之虞,倾向二度对大陆进口毛巾课徵反倾销税,课徵期间也达五年.
--裕隆(2201.TW)总经理陈国荣表示,裕隆集团旗下纳智捷、酷比、裕隆日产,以及同集团的中华车(2204.TW)等各厂牌,明年至少推出两款以上全新车款,加上既有车款的小改款,将有超过十款新车上市,规模是历年之最.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。