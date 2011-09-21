《台湾报摘》--经济日报9月21日

* 头版头条:

--台湾房市交易急冻,928档期(指9月28日前後推出的房市黄金档期)恐冷清收场.《住展》杂志昨日统计,今年928档期北台湾推案量原为1,407亿台币,但目前实际推案量仅剩661亿,还不到预估值五成,将创下近五年来928档推案量的新低点.

* 其他:

--协商半年台日航约修订获历史性重大突破,双方同意台日空运分阶段"开放天空",将不再限制航点、班数,全面开放,为继美国与新加坡後,第三个签署开放天空协议的重要国家,预期最快下月底上路.

--台湾对中国产制毛巾产品课徵204.1%的反倾销税,虽已在今年5月届满,但因财政部启动落日调查结果认为,大陆毛巾仍有对台倾销之虞,倾向二度对大陆进口毛巾课徵反倾销税,课徵期间也达五年.

--裕隆(2201.TW)总经理陈国荣表示,裕隆集团旗下纳智捷、酷比、裕隆日产,以及同集团的中华车(2204.TW)等各厂牌,明年至少推出两款以上全新车款,加上既有车款的小改款,将有超过十款新车上市,规模是历年之最.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.