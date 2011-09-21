〔台湾个股〕广达因RIM的平板电脑销售不佳,将裁减员工达千人--报导

路透台北9月21日电---台湾本地媒体报导,全球笔记型电脑代工大厂--广达(2382.TW)因其客户RIM的平板电脑PLAYBOOK卖座不佳,因而代工生产的林口厂区,订单紧缩,广达提出逾千人的优惠离职方案,减少生产线员工.

工商时报指出,黑莓机制造商RIMRIM.TO的新款平板电脑--Playbook年初生产高峰时期,广达配置于林口厂商该生产线员工一度超过3,000人,但目前只剩不到2,000人.预计此波优惠离职措施,广达林口厂员工减幅将逾五成.

报导引述广达公司表示,客户销售状况不如预期,已提早向供应商缩减备料,因此仅有生产线人力缩减,并不会有库存备料损失.

路透尚未联络到广达对上述消息进行评论.

此外,工商时报还指出,同业的仁宝(2324.TW)、纬创(3231.TW)、和硕(4938.TW)等代工同业则异常低调,回应目前并没有执行相关措施.但市场预期,非苹果平板电脑产品竞争力不如iPad,,当初代工厂大举招聘平板电脑研发人员、生产线员工,随iPad-like产品失利,且景气转趋保守,外界认为ODM大厂後续是否也会有减员止血的措施,值得观察.

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