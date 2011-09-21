《全球主要国家债券发行预告》--9月21日-9月28日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月21日(三)

法兰克福--德国标售约50亿欧元、票息为2.25%、2021年9月4日到期的联邦长期公债(Bund).

9月22日(四)

伦敦--英国标售47.5亿英镑、票息为1.75%在2017年到期的债券.

罗马--意大利公布将于9月27日标售的零息债券(CTZ)规模细节.

罗马--意大利公布将于9月28日标售的欧元区指数挂勾固息债券(BTPei)细节.

罗马--意大利公布将于9月29日标售的固息债券(BTP)及欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂勾浮息债券(CCTeu)细节.

华盛顿--美国财政部标售10年期通膨保值债券(TIPS)(1700).

9月23日(五)

主要国家暂无发债计画.

9月26日(一)

罗马--意大利公布将于9月29日标售的固息债券(BTP)及欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂勾浮息债券(CCTeu)规模细节.

9月27日(二)

东京--日本标售两年期公债(0130).

罗马--意大利标售零息债券(CTZ),认购截至0900GMT.

华盛顿--美国财政部标售两年期公债.

9月28日(三)

法兰克福--德国标售约60亿欧元、2016年10月14日到期的五年期公债(Bobl).

罗马--意大利标售欧元区指数挂勾固息债券(BTPei),认购截至0900GMT.

华盛顿--美国财政部标售五年期公债.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)