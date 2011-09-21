〔台湾股市〕小幅高开後转跌;广达因减产消息而重挫

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透台北9月21日电---台湾股市周三开盘上涨0.3%,电子与运输类股领涨,但笔记型电脑代工大厂广达(2382.TW)重挫,此前媒体报导称其已削减产出,因客户RIMRIM.TO的平板电脑PlayBook卖座不佳.[ID:nCT0401732]
广达拒绝对报导置评,但表示一台湾工厂有1,000名临时雇员在合约到期後离开.
0107GMT时,加权股价指数.TWII回吐盘初涨幅,下跌15.7点,至7,477.17点.广达跌4.4%.
台币兑美元TWD=TP贬值0.028台币,至29.916台币.
台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股卖超54.11亿台币,连续第二日卖超,上交易日为卖超45.25亿.[ID:nCT0401252](完)
--编译 隋芬;审校 李爽
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老