〔台湾股市〕小幅高开後转跌;广达因减产消息而重挫

路透台北9月21日电---台湾股市周三开盘上涨0.3%,电子与运输类股领涨,但笔记型电脑代工大厂广达(2382.TW)重挫,此前媒体报导称其已削减产出,因客户RIMRIM.TO的平板电脑PlayBook卖座不佳.[ID:nCT0401732]

广达拒绝对报导置评,但表示一台湾工厂有1,000名临时雇员在合约到期後离开.

0107GMT时,加权股价指数.TWII回吐盘初涨幅,下跌15.7点,至7,477.17点.广达跌4.4%.

台币兑美元TWD=TP贬值0.028台币,至29.916台币.

台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股卖超54.11亿台币,连续第二日卖超,上交易日为卖超45.25亿.[ID:nCT0401252](完)