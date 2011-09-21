〔美国个股〕甲骨文预期第二季度将有强劲表现,科技支出持坚

路透9月20日电---甲骨文ORCL.O预估当前季度获利高于市场预期,同时也预估软件销售强劲,让那些期望全球科技支出持坚的投资人稍感宽慰.

该公司表示,新的软件销售在8月31日截止的会计年度第一季成长17%,高于分析师预期的成长15%,这带动其股价上涨3%;新软件销售是研判该公司未来获利的指标,因这些软件会带来高利润率的长期服务合约.

甲骨文同时预估当前季度软件销售成长将介于6-16%,这远高于ThinkEquity分析师Brian Schwartz预估的持平至成长10%.

该公司多位高阶主管也对于抢下思爱普(SAPG.DE)等对手在欧洲的市占深具信心;欧洲、中东和非洲市场占甲骨文业务的三分之一,但欧洲正面临经济危机扩展的问题.

"我的确深受软件授权营收成长的鼓舞.近期而言,这是一个非常正面的指标."Schwartz表示,尽管他提到该公司整体营收预估低于预期.

甲骨文预估本季营收将成长4-8%,意味着营收将介于90-93亿美元,略低于市场预估的93.6亿.

该公司同时预估,本季排除特殊项目的每股获利为0.56-0.58美元,华尔街分析师的预期则为0.56美元.

这家全球第三大软件制造商盘後股价上涨3%至29.25美元,在Nasdaq常规交易时段则为下跌2.3%至28.35美元.(完)