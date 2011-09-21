〔英国数据〕8月消费者信心降至四个月低点,短期料仍不振--Nationwide

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月21日电---全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)周三公布调查显示,由于经济仍旧不景气,英国8月消费者信心降至四个月低位,但该协会称值得欣慰的是跌幅并未扩大.
许多英国大城市上月暴发数十年以来最严重的骚乱,加上全球经济不明朗导致股价暴跌,消费者信心指数即自7月的49降至48,但跌幅堪称轻微.
"有更多的迹象显示英国经济难以蓄积动能,英国一些城市发生骚乱,以及全球金融市场再度动荡,外界原以为这将大举打压当月的信心指数,"Nationwide的分析师Robert Gardner表示.
"信心指数相对稳定,可能反映其已然在低迷的水平,而非显示家庭部门具有韧性,"Gardner补充说.
Nationwide预计,未来几个月内经济成长将持续迟滞,而消费者信心仍将不振.(完)
--编译 龚芳;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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