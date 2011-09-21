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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 09:14 BJT

〔国际油市〕美国原油期货下跌,因原油库存意外增加

路透新加坡9月21日电---美国原油期货周三盘初下跌,逆转上日的涨势,因美国原油库存意外增加.

0038GMT时,美国原油期货CLc1下跌0.25美元至每桶86.67美元.10月合约在收盘时到期,结算价上涨1.19美元至86.89美元.

布兰特原油期货LCOc1升0.1美元至每桶110.64美元,此前结算价上涨1.40美元.

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