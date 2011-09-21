〔国际油市〕美国原油期货下跌,因原油库存意外增加

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月21日电---美国原油期货周三盘初下跌,逆转上日的涨势,因美国原油库存意外增加.
0038GMT时,美国原油期货CLc1下跌0.25美元至每桶86.67美元.10月合约在收盘时到期,结算价上涨1.19美元至86.89美元.
布兰特原油期货LCOc1升0.1美元至每桶110.64美元,此前结算价上涨1.40美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。