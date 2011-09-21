《新兴市场重要经济事件预告》--9月21日-9月28日

(除特别说明,均为GMT时间)

9月21日(三)

俄罗斯高尔基--俄罗斯总统梅德韦杰夫主持一项预算政策会议.

墨西哥城--墨西哥新财长Jose Antonio Meade向众议院说明2012年预算(1500).

纽约--秘鲁财长Luis Castilla在联合国大会间隙召开的秘鲁投资会议发表演讲(1530).

华盛顿--IMF发布全球金融稳定报告第一章.

华盛顿--IMF举行题为"商品价格波动性及低收入国家(LIC)包容性增长(Inclusive growth)"的研讨会,总裁拉加德等发表演讲.

华盛顿 --世界银行行长佐利克和尼日利亚(奈及利亚)财长Ngozi Okonjo-Iweala出席世界银行公开论坛"性别-走向平等"(1400).

9月22日(四)

比勒陀利亚--南非央行总裁Gill Marcus宣布利率决定(1300).

布拉格--捷克央行管理委员会召开议息会议,料于1100GMT宣布利率决定,1230GMT举行记者会.

日内瓦--WTO委员会会议,议题为"地区性贸易协定"(至9月23日).

法兰克福--以色列央行总裁Stanley Fischer在法兰克福大学举行的活动上发表演讲(1000).

华沙--波兰央行公布上次货币政策委员会会议记录.

塔林--爱沙尼亚政府料批准该国2012年预算案,并递交议会.

华盛顿--金砖国家财长会议.

9月23日(五)

华盛顿--2011年世界银行集团和IMF年度会议(至9月25日).

布达佩斯--匈牙利财政委员会发布关于2012年预算草案的意见.

华盛顿 -- 20国集团(G20)财政与发展部长会议(至9月24日).

华盛顿--巴西-美国商会组织的2011年经济会议.巴西央行总裁将出席.

华盛顿--经济合作暨发展组织秘书长葛利亚和巴西央行总裁Alexandre Tombini在布雷顿森林委员会(Bretton Woods Committee)发表演说,主题是主权风险和金融稳定:政策策略、权衡和影响(0915).

9月24日(六)

华盛顿--突尼西亚央行总裁Mustapha Nabli在国际金融协会(IIF)2011年年会前,参加"变动中的中东面貌--区域和全球影响"会议.(1900)

华盛顿--巴西央行总裁Alexandre Tombini及土耳其央行总裁Erdem Basci在IIF 2011年年会前参与一项小组讨论(2045).

9月25日(日)

巴黎--20国集团(G20)工作和就业部长级会议(至9月27日)

9月26日(一)

耶路萨冷--以色列央行利率决定(1530)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)就贸易便利化举行会议(至9月30日).

9月27日(二)

布加勒斯特--罗马尼亚央行发布月度公告的最终版本.

伯拉第斯拉瓦--欧洲央行管委会成员马库赫向斯洛伐克央行提交国内生产总值(GDP)增速、通胀和经常帐的新预估值,并就斯洛伐克和欧元区的现状和前景发表评论(1100).

日内瓦 --世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.

9月28日(三)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)对毛里塔尼亚和几内亚进行贸易政策评估(至9月30日).

坎昆--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在金融包容性联盟(Alliance for Financial Inclusion)组织的会议发表主旨演讲(1400).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)