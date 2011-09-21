(重发)〔台湾个股〕广达裁减台湾员工数千人,股价一度大跌近5%(更新版)

(重发以修饰标题用词)

* 林口厂员工数由3,000人减至不到2,000人

* 盘初股价一度跌近5%

路透台北9月21日电---全球笔记型电脑代工大厂--广达(2382.TW)周三表示,由于生产状况不明,因而裁减台湾主要的笔记型电脑生产区--林口厂区的员工数至少三成至不及2,000人.

受此利空打击,广达盘初以大跌3%开出,随後跌幅一度扩大至近5%.本地时间上午09:16,下跌3.86%报54.8台币;远逊于大盘加权股价指数.TWII0.08%升幅.

广达发言人兼财务中心副总经理杨俊烈表示,本次裁减的员额多是约聘人员,并非正式员工."将尽量保持员工数在最低的水平,因为未来的生产状况并不清楚,"杨俊烈说.

不过他也表示,在大陆地区的惠普(HPQ.N)生产线仍然在招募新员工,9月的笔记型电脑出货情况还不错.

广达系全球最大的笔记型电脑代工厂.目前以林口为研发总部,中国大陆为制造基地,厂区目前位于大陆的常熟、上海及重庆;林口厂区为广达在台湾仅剩的笔记型电脑制造基地.

本地媒体报导周三指出,广达因其客户黑莓机制造商RIMRIM.TO的平板电脑PLAYBOOK卖座不佳,减少生产线员工.

工商时报导也引述广达公司表示,客户销售状况不如预期,已提早向供应商缩减备料,因此仅有生产线人力缩减,并不会有库存备料损失.

此外,工商时报还指出,同业的仁宝(2324.TW)、纬创(3231.TW)、和硕(4938.TW)等代工同业则异常低调,回应目前并没有执行相关措施.但市场预期,非苹果平板电脑产品竞争力不如iPad,,当初代工厂大举招聘平板电脑研发人员、生产线员工,随iPad-like产品失利,且景气转趋保守,外界认为ODM大厂後续是否也会有减员止血的措施,值得观察.

RIM先前公布第二季获利严重衰退,因其智能手机及平板电脑销售不振.[ID:nCT0399334]