〔新债招标〕台湾土地银行七年期次顺位金融债以1.64%定价--标售文件

路透台北9月30日电---据路透周五获得的标售文件,台湾主要公股银行--土地银行七年期次顺位金融债以1.64%定价,落于市场预期1.60-1.65%区间的上缘.总发行金额为71亿台币,较原预定的65亿台币略增.

土银在中华信评的评等为"twAA",该银行去年11月中旬曾发行了133亿台币的七年期次顺债,当时定价利率为1.53%.

土银延续去年以荷兰标的竞价方式决定利率,此与其他金融机构发行次顺位债采先行定价再销售的方式不同. (完)