〔新债招标〕台湾土地银行七年期次顺位金融债以1.64%定价--标售文件

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北9月30日电---据路透周五获得的标售文件,台湾主要公股银行--土地银行七年期次顺位金融债以1.64%定价,落于市场预期1.60-1.65%区间的上缘.总发行金额为71亿台币,较原预定的65亿台币略增.
土银在中华信评的评等为"twAA",该银行去年11月中旬曾发行了133亿台币的七年期次顺债,当时定价利率为1.53%.
土银延续去年以荷兰标的竞价方式决定利率,此与其他金融机构发行次顺位债采先行定价再销售的方式不同. (完)
--记者 董永年; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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