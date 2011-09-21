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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 10:04 BJT

〔欧洲金融〕希腊可能违约,但不会退出欧元区--惠誉

路透伦敦9月20日电---评等机构惠誉周二指出希腊可能将出现违约,但不会退出欧元区.目前外界盼希腊政府促成财政改革的压力升高.

市场中部份人士近几周来臆测希腊或得退出欧元区,但惠誉并不这麽认为.

"欧元区可能分裂的疑虑太过夸大."惠誉全球主权评等主管David Riley在新闻稿中称.

惠誉并表示,预期相关当局不会容许任何具系统重要性的金融机构或主权国家发生违约.(完)

--编译 张若琪;审校 隋芬

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