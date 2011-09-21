〔欧洲金融〕希腊可能违约,但不会退出欧元区--惠誉

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月20日电---评等机构惠誉周二指出希腊可能将出现违约,但不会退出欧元区.目前外界盼希腊政府促成财政改革的压力升高.
市场中部份人士近几周来臆测希腊或得退出欧元区,但惠誉并不这麽认为.
"欧元区可能分裂的疑虑太过夸大."惠誉全球主权评等主管David Riley在新闻稿中称.
惠誉并表示,预期相关当局不会容许任何具系统重要性的金融机构或主权国家发生违约.(完)
--编译 张若琪;审校 隋芬
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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