《外汇动态》美元/日圆反弹,此前触及一个月低位

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0136GMT--美元/日圆反弹,此前跌至一个月低位约76.11日圆,接近纪录低位75.941.这波跌势引发市场担忧日本当局可能出手干预以阻升日圆.
交易商指出,出口商在0100GMT东京定盘时大举卖出美元,触发在此前海外市场低位76.35日圆下方,以及之後76.20下方的停损单.
交易商先前称,在76.20-76.00日圆下方有大量的买单,在75.90下方则有停损单.
美元兑其他主要货币走弱,亦加重美元的卖压.据称市场人士在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议结果出炉之前轧平部位.
美元/日圆最新持平于76.40日圆.(完)
--编译 戴素萍;审校 郑茵
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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