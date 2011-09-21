《外汇动态》美元/日圆反弹,此前触及一个月低位

0136GMT--美元/日圆反弹,此前跌至一个月低位约76.11日圆,接近纪录低位75.941.这波跌势引发市场担忧日本当局可能出手干预以阻升日圆.

交易商指出,出口商在0100GMT东京定盘时大举卖出美元,触发在此前海外市场低位76.35日圆下方,以及之後76.20下方的停损单.

交易商先前称,在76.20-76.00日圆下方有大量的买单,在75.90下方则有停损单.

美元兑其他主要货币走弱,亦加重美元的卖压.据称市场人士在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议结果出炉之前轧平部位.

美元/日圆最新持平于76.40日圆.(完)

--编译 戴素萍;审校 郑茵

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