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债券 | 2011年 9月 21日 星期三 10:02 BJT

〔标题新闻〕美国削减债务举措若不包括开源及解决其昂贵的福利计画,将缺乏可信度--IMF

注:IMF为国际货币基金组织英文缩写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS1E78J0V4]

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