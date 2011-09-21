阿富汗前总统拉巴尼遇袭身亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透喀布尔9月20日电---阿富汗前总统、政府和平委员会主席拉巴尼（Burhanuddin Rabbani）周二遭遇自杀式炸弹袭击身亡。此事显示出反叛分子的打击能力，同时也重创结束战争希望。

此次自杀式爆炸袭击再次大力宣告了塔利班对于和平谈判的反对态度。包括此次拉巴尼遇害在内，近来发生的一系列引人注目的刺杀事件将加大阿富汗普通民众对未来的恐惧。

拉巴尼是一名颇有声望的塔吉克族人，他的遇害还有可能激化民族分裂，从而进一步阻碍和平进程。

喀布尔警方声明称，一名前往拉巴尼家中参加和谈的塔利班成员引爆了藏在其头巾中的炸弹。

一名警方消息人士透露，阿富汗总统卡尔扎伊的高级顾问Masoom Stanekzai在袭击中受重伤。

一名外交人士指出：“拉巴尼遇害重创总统卡尔扎伊及其政府的和平与和解努力，且凸显出政府甚至没有能力保护阿富汗政坛要员。”

塔利班发言人Zabihullah Mujahid称，塔利班对此次自杀式炸弹袭击事件负责。（完）