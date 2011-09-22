〔台湾货币市场〕9月22日及本提存期资金预期变化一览表

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
路透台北9月22日电---台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期577亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期8,842亿台币:
09/23 1,117.00亿
09/24 449.00亿
09/25 1,010.50亿
09/26 156.50亿
09/27 64.00亿
09/28 1,187.00亿
09/29 690.00亿
09/30 1,384.50亿
10/01 893.00亿
10/02 1,800.50亿
10/03 90.00亿
--公债付息41.5亿台币:
09/24 97甲6期3息 17.0000亿
09/28 89甲3期12息 24.5000亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--9/30: 100/9期10年期公债发行,金额350亿台币,9月27日标售.
--月底营业税暂缴,金额估约500亿台币;其他还有菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
--记者 李盈茜; 审校 张喜良
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。