〔台湾债市〕RP利率稳中趋升,中油公司债交割令分配不均

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月21日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三稳中趋升.因今日有68亿台币台湾中油[CHIP.UL]十年期公司债发行,及部份寿险有换汇以将资金汇出的需求,各家机构多缺不一,再加上跨月成交渐多,令成交利率逐步向高档靠拢.
资金调度人士表示,因中油公司债年期较长,寿险买盘较多,一早见部份寿险走钱,但投信端有馀钱挹注,场上找钱并不难.然而,时序进入下半月,部分交易商于承作跨月交易时,利率会斟酌增加1-2个基点,使得成交利率较为分散.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.68-0.69%,少数高见0.70%;上日报0.67%-0.69%.
交易商统计,明日还有中油七年期公司债发行,金额为60亿台币.
上午时间11:26时,台币兑美元TWD=TP下跌2分,报29.908元.周二收跌1.08角,再创八个半月来收盘低位.[TWD/CN](完)
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。