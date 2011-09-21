〔台湾债市〕RP利率稳中趋升,中油公司债交割令分配不均

路透台北9月21日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三稳中趋升.因今日有68亿台币台湾中油[CHIP.UL]十年期公司债发行,及部份寿险有换汇以将资金汇出的需求,各家机构多缺不一,再加上跨月成交渐多,令成交利率逐步向高档靠拢.