台湾已公布经济指标--2011/9/22

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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消费者物价指数(CPI)(y/y)8月 +1.34% +1.33%-r 10/5 --
外汇存底(亿美元) 8月底 4,002.94 4,007.66 10/5 --
商品出口(y/y) 8月 +7.2% +17.6% 10/7 --
商品进口(y/y) 8月 +6.4% +14.0% 10/7 --
领先指标(m/m) 7月 +0.04%-p +0.1%-r 9/27 --
M2货币总计数(y/y) 7月 +6.18% +5.99% 9/26 --
重贴现率(%) 6月30日 1.875% 1.75% 9/29 --
外销订单(y/y) 8月 +5.26% +11.12% 10/20 --
工业生产(y/y) 7月 +3.93% +3.84%-r 9/23 --
季调失业率 7月 4.37% 4.40% 9/22 --
经常帐盈馀(亿美元) 第二季 +90.2 +107.3-r 11/21 --
国际收支(亿美元) 第二季 +49.0 +45.9 11/21 --
国内生产总值统计值(GDP)第二季 +5.02%-p +6.16%-r -- --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计;领先指标系用经建会新修订的综合指数月变动率.
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--记者 高洁如; 审校 林高丽
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。