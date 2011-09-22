台湾经济指标预测--9月22日至11月21日

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
路透台北9月22日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-------------------------------9月19日当周------------------------------------
9/22 1600 季调失业率 8月 -- +4.37%
9/23 1600 工业生产 8月 -- +3.93%(年变动率)
-------------------------------9月26日当周------------------------------------
9/26 1620 M2货币总计数 8月 -- +6.18%(年变动率)
9/27 1600 领先指标 8月 -- +0.04%(月变动率)
9/29 1600 央行理监事会议 第三季 -- 重贴现率1.875%
-------------------------------10月3日当周------------------------------------
10/5 1600 消费者物价指数(CPI) 9月 -- +1.34%(年变动率)
10/5 1610 外汇存底 9月底 -- 4,002.94亿美元
10/7 1600 商品出口 9月 -- +7.2%(年变动率)
10/7 1600 商品进口 9月 -- +6.4%(年变动率)
-------------------------------10月17日当周------------------------------------
10/20 1600 外销订单 9月 -- +5.26%(年变动率)
-----------------------------11月21日当周----------------------------------------
11/21 1620 经常帐 第三季 -- 顺差90.2亿美元
-- -- 国内生产总值(GDP)统计 第三季 -- +5.02%(年变动率)
注:*代表新增.(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。