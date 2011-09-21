〔台湾新债〕高雄市政府年底标售75.5亿台币公债,明年发债额度200亿

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北9月21日电---继顺利发行七年期公债後,台湾高雄市政府财政局官员周三表示,将在12月中旬再度标售总额75.5亿台币的公债,总计今年发行公债的额度将达200亿台币.
高市府财政局官员并透过电话对路透称,明年也预计发行200亿台币公债,至于是以五年期或七年期形式标售,将视届时债市的状况而定.
高雄市政府在8月底首次成功标售七年期公债,得标利率为1.45%,明显低于市场预估的1.50-1.60%.且发行额度由100亿台币增加至124.5亿.[ID:nCT0475551](完)
--记者 董永年; 审校 屈桂娟
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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