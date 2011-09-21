〔台湾新债〕高雄市政府年底标售75.5亿台币公债,明年发债额度200亿

路透台北9月21日电---继顺利发行七年期公债後,台湾高雄市政府财政局官员周三表示,将在12月中旬再度标售总额75.5亿台币的公债,总计今年发行公债的额度将达200亿台币.

高市府财政局官员并透过电话对路透称,明年也预计发行200亿台币公债,至于是以五年期或七年期形式标售,将视届时债市的状况而定.

高雄市政府在8月底首次成功标售七年期公债,得标利率为1.45%,明显低于市场预估的1.50-1.60%.且发行额度由100亿台币增加至124.5亿.[ID:nCT0475551](完)