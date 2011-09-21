修正:《亚洲金融分析》瑞银惊爆违法交易事件後,亚洲ETF风险备受关注

(修正:将第20段"新加坡风险管理协会的Duan"修正为"新加坡国立大学风险管理研究所所长段锦泉",统一与第九段内职位和姓名译法)

* 偏重亚洲的ETF资产较一年前成长25%至1,380亿美元

* 相关疑虑集中于合成型ETF

* 香港已采取行动以降低投资人在合成型ETF的风险

* 银行业者检查Delta One交易台风险管控

路透新加坡/香港9月20日电---瑞银集团UBSN.VX因为恶棍交易员违规交易而损失23亿美元的事件,让某些可能潜藏亚洲独有风险的交易产品引起关注.

亚洲银行业者先前强力推销以亚洲为重心的上市交易基金(ETF),根据香港及新加坡金融业消息人士表示,业者现在则忙着检查,以确定自己帐上不会出现类似的黑洞.

亚洲ETF的特别之处,在于能够让外国基金在严格规范外国投资的市场取得曝险,像是中国及印度.这些ETF也为现有的股票投资组合提供低廉有效的对冲.

瑞银上周宣布,因为交易员违规交易造成巨额损失,据称手法是执行ETF虚假部位,藉以隐匿违法交易.瑞银伦敦办公室交易员Kweku Adoboli以欺诈及假帐罪名遭起诉,据称其违法行为可回溯至2008年.

根据汤森路透理柏资料,偏重亚太国家地区的ETF资产在8月底时约达1,380亿美元,较上年同期成长25%.

德意志银行(DBKGn.DE)、贝莱德(BLK.N)及法国兴业银行(SOGN.PA)旗下的Lyxor是亚太地区ETF最大发行商.

但日益受到欢迎的合成型ETF,目前特别引起担忧.

合成型ETF是使用衍生性商品追踪标的股票指数,而非使用股票本身.由于合成ETF依赖某种交换合约,通常是与投资银行交易,因此必须承担固有的交易对手风险.

"投资人希望布局印度及中国,因此自然就有提供这些产品的市场,但你不能忘记,必须要有一个造市商,如果他们在这类合约见到超乎以往经验的过多利润,市场就会变得更大,超出他们管理能力,"新加坡国立大学风险管理研究所所长段锦泉指出.

另一个引发疑虑的领域是"quanto"(宽他)产品.这类产品是衍生性工具,例如计价货币与标的货币不同的股指期货.

香港一名亚系银行股票衍生品交易员指出,一个典型例子就是在新加坡挂牌交易的摩根士丹利资本国际(MSCI)台股指数期货,它的计价单位是美元.

对投资人而言,quanto产品提供固定利率,因此消除了汇率风险.但对于提供产品的银行而言,这代表银行不但必须对冲台股指数波动,也要对冲台币兑美元汇率波动.

这名交易员指出,quanto产品在亚洲的流行程度不如欧洲,但近期亚洲货币剧烈波动,可能使这类产品的风险控管容易出错.

**各方纷纷防风险**

日益担忧希腊违约的海外投资者最近减少对亚洲货币押注,而一个月前亚洲货币还被广泛寄予升值厚望.外资此举,造成诸如一个月期韩元期权实际波动率跳至1月初来最高这样的市场波动.

因此,许多基金经理争先恐後地对冲亚洲货币风险敞口.

监管方也没有忽视这个风险.香港证监会上月称,合成型ETF的经理需保证其产品有百分百担保,以降低投资者亏损的风险.

香港证监会的强硬态度,使部分ETF发行商决定放弃在香港上市.

Simmons & Simmons律所专为投资基金提供咨询的律师Eva Chan称:"我们看到一些案例,海外ETF发行商决定不在香港交叉上市,因为他们无法满足香港当局的要求."

但当某个地区政策严格而其它地区政策较为宽松时,更广泛的系统性风险就很难得到防范.

新加坡国立大学风险管理研究所所长段锦泉称:"ETF的成长有利于金融市场发展,许多地区希望看到这样的情况发生."

他认为,监管者应考虑限制合成型ETF在投行交易组合中的比重.

他说道:"要让一个已经过大的金融机构缩编总是存在极大的政治阻力,因为整个基础架构和人员配置都已经到位,所以最好是阻止它发展到这个地步."

**银行内部忙自查**

亚洲的银行可能也在重新评估这些产品的风险,尽管尚无证据证明是这些产品自身问题致使瑞银身陷违规交易丑闻.

与其它投行活动相比,瑞银Adoboli工作的"Delta One"交易平台一般被看作是低风险交易.

该交易平台操作方法是出售给客户ETF份额,从而使之在某个市场建立风险敞口,例如印度股市,然後对冲其购买标的证券或该证券关联衍生品所带来的风险.

市场资深人士称,"Delta One"交易相对浅显直接,不像引爆2008年金融危机的证券化抵押贷款和商业票据等相关衍生品那样复杂.

"做这个不需要一掷千金,也不需要高深的知识,或许这就是它没有受到特别监督的原因,这种业务实在是太普通了."前瑞银产品设计人员Charlie Brown称.

现在,亚洲市场消息人士表示,银行风控部门正纷纷检查各自的"Delta One"交易情况,彻查隐忧.

"显然各家的交易员都受到了影响,因为每家的合规部门和风控经理都在调查这些人员,担心他们会做出同样的事情."香港一名银行人士表示.(完)