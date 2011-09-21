〔日本股市〕日经早盘收平盘,投资者静候美联储会议结果

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月21日电---日本股市周三早盘收平盘,受低接买盘所拉抬,但美国联邦储备理事会(美联储,FED)两日会议结果出炉前的审慎气氛抑制升势.
大盘交投于切入位在8,775的25日移动均线下方,一些分析师表示这暗示日股超卖.
分析师表示,日股估值仍有吸引力,有三分之二的股票低于帐面价值.
SMBC日兴证券股市部部长西广市表示,"尽管近来没有太过积极的买盘,但低接买盘一直提供些许支撑...但目前大家都在等FED会议结果."
日经指数.N225早盘上涨0.74点或0.01%,至8,721.98.东证股价指数.TOPX则升0.1%至755.79.(完)
--编译 戴素萍;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。