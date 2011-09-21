〔日本股市〕日经早盘收平盘,投资者静候美联储会议结果

路透东京9月21日电---日本股市周三早盘收平盘,受低接买盘所拉抬,但美国联邦储备理事会(美联储,FED)两日会议结果出炉前的审慎气氛抑制升势.

大盘交投于切入位在8,775的25日移动均线下方,一些分析师表示这暗示日股超卖.

分析师表示,日股估值仍有吸引力,有三分之二的股票低于帐面价值.

SMBC日兴证券股市部部长西广市表示,"尽管近来没有太过积极的买盘,但低接买盘一直提供些许支撑...但目前大家都在等FED会议结果."

日经指数.N225早盘上涨0.74点或0.01%,至8,721.98.东证股价指数.TOPX则升0.1%至755.79.(完)