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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 11:39 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:在FOMC决议出炉前稍事歇息

IFR悉尼9月21日电---美元兑日圆以外亚洲货币今日早盘稍事歇息,静候美国联邦公开市场委员会(FOMC)决议及美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克发表谈话.

此外,人民币中间价创下币值重估以来的新高,亦协助市场舒缓紧张情绪.

区域各国央行仍旧保持警戒,观察是否有海外中长期投资资金流出日圆以外亚洲货币的迹象.昨日干预的规模相当庞大,其中据报光是韩国央行就卖出多达40亿美元.

一些市场人士指出,过去两周以来的走势有点太过火,但现阶段而言投入日圆以外亚洲货币的兴致不高,除非希腊问题获得解决.(完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

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