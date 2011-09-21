《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:在FOMC决议出炉前稍事歇息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼9月21日电---美元兑日圆以外亚洲货币今日早盘稍事歇息,静候美国联邦公开市场委员会(FOMC)决议及美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克发表谈话.
此外,人民币中间价创下币值重估以来的新高,亦协助市场舒缓紧张情绪.
区域各国央行仍旧保持警戒,观察是否有海外中长期投资资金流出日圆以外亚洲货币的迹象.昨日干预的规模相当庞大,其中据报光是韩国央行就卖出多达40亿美元.
一些市场人士指出,过去两周以来的走势有点太过火,但现阶段而言投入日圆以外亚洲货币的兴致不高,除非希腊问题获得解决.(完)
--编译 张明钧;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。