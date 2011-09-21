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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 11:41 BJT

《全球市场》亚洲股市持稳且欧元回升,市场静候FED决议

* MSCI日本以外亚洲指数小跌0.1%,此前美股涨势消退

* 日经指数持平,标准普尔500指数上涨0.3%

* 美国联邦储备理事会(FED)两日会议周三结束,料推出刺激措施

* 欧元扳回意大利遭降评後的跌幅

* 美元兑日圆下跌,接近历史低点

路透香港9月21日电---亚洲股市周三小幅下跌,欧元则扳回跌幅,投资人静待美国联邦储备理事会(美联储,FED)今日稍晚会议结果,预料将推出新的刺激措施以提振摇摇欲坠的美国经济复苏.

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