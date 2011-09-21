《全球市场》亚洲股市持稳且欧元回升,市场静候FED决议

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* MSCI日本以外亚洲指数小跌0.1%,此前美股涨势消退
* 日经指数持平,标准普尔500指数上涨0.3%
* 美国联邦储备理事会(FED)两日会议周三结束,料推出刺激措施
* 欧元扳回意大利遭降评後的跌幅
* 美元兑日圆下跌,接近历史低点
路透香港9月21日电---亚洲股市周三小幅下跌,欧元则扳回跌幅,投资人静待美国联邦储备理事会(美联储,FED)今日稍晚会议结果,预料将推出新的刺激措施以提振摇摇欲坠的美国经济复苏.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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