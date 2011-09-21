《外汇动态》银行间投机客减持美元/马币多头部位

0329GMT---交易员表示,银行间投机客减持美元/马币MYR=MY多头部位,该汇价技术面呈现超买,且在美联储会议结束前美元全面走弱.

美元/马币下跌0.5%至3.1090.美元/马币14日相对强弱指标降至77.190,但仍在暗示其处于超买领域的70水准上方,上交易日为80.801,为2008年9月初以来最高.

美元/马币还有续跌空间,可能下看3.0909,此为7月底以来升势的23.6%回档位.然投资人仍不愿卖出该货币对.

"我会等今晚的美国联邦公开市场委员会(FOMC),以研判是否应该要作空美元/亚币,"一吉隆坡交易员在被问及是否要在当前水准卖出美元/马币时表示.

他认为,如果美联储没有采取更为大胆的举措来重振经济,美元/日圆以外的亚币会再次走升.

分析师预期,美联储会公布调整投资组合配置的计画,以压低较长期利率.

美元/马币本月迄今上涨0.4%,因债券资金流出及中长期投资大户资金需求.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

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