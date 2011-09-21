〔台湾新债〕高雄市政府年底标售75.5亿台币公债,明年发债额度200亿(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增相关人士说法)
路透台北9月21日电---继顺利发行七年期公债後,台湾高雄市政府财政局官员周三表示,将在12月中旬再度标售总额75.5亿台币的公债,总计今年发行公债的额度将达200亿台币.
高市府财政局官员透过电话对路透称,明年也预计发行200亿台币公债,至于是以五年期或七年期形式标售,将视届时债市的状况而定.
"我们发债的目的是举新还旧,这个时点发行还不错."她说.
一证券商承销人员则认为,高雄市政府债等同于公债,若以此时债市偏多气势评估,建议仍以七年期形式标售,在发行筹码有限的条件支撑下,年底标售的定价利率有机会走低.
受欧债危机未解引发避险需求带动,台债多头气氛不坠.今日则因亚洲股市普遍回升,殖利率出现跌深反弹走势.本地时间12:19,新10年券100/9A00109=TWO发行前交易殖利率弹2.19个基点报1.2634%.
高雄市政府在8月底首次成功标售七年期公债,得标利率为1.45%,明显低于市场预估的1.50-1.60%.且发行额度由100亿台币增加至124.5亿.[ID:nCT0475551](完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。