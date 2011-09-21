《热点透视》爱尔兰经济成绩表大有起色,但尚未及格

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack; 编译 蔡美珍

路透伦敦9月20日电---现在已经可以让爱尔兰从欧猪四国(PIIG)的猪圈脱身了吗?从6月以来,爱尔兰10年期公债收益率(殖利率)已经下滑将近3个百分点,跌至8.6%,当初鼓勇买进的投资人饱赚24%的价格涨幅.在此期间,葡萄牙公债收益率持平在11%附近,希腊公债收益率则上涨近8个百分点,达到24%.意大利公债收益率则上涨近1个百分点,达到5.6%.

多头人士会说,爱尔兰具备高弹性且开放的经济,被归为与葡萄牙及希腊同一等级本来就不公平.爱尔兰2010年11月接受援助以来的强劲表现,逐渐证明这种看法正确.爱尔兰1-7月基本预算赤字比例为5.6%,比预估少了0.7个百分点,补强银行业资本的代价,目前大约达到纾困案预计援助350亿欧元的一半水准.出口业韧性十足及生产力上升,应该有助爱尔兰今年达成小幅经济成长,德意志银行预估2012年经济成长1.3%,超越西班牙、意大利及法国.第二季劳动成本下滑3.5%,而欧元区平均是上升3.6%.目前预估债务相对国内生产总值(GDP)比例将在2013年于118%触顶,这个数字还低于2010年援助爱尔兰时预估的125%.

但要说爱尔兰已经与二线国家脱钩,则言之过早.未来12个月可能非常艰钜.国内消费是爱尔兰最弱的一环;消费者正饱受高失业及房市跌跌不休之苦.抵押贷款逾期还款比例在3月升至8.3%,高于上年同期的5.2%,而增值税(VAT)的税收也未达目标.虽然出口成长可以弥补一部分国内消费疲软,但面临全球经济成长下滑打击出口的风险.

爱尔兰的命运也与其他欧元二线国家紧密相连.欧元区领袖能够迫使希腊及意大利奉行撙节措施的唯一方法,就是让欧元区持续陷于漫长的危机状态.这让投资人紧张不安,而被视为体质最弱国家的公债收益率则会居高不下,其中就包括爱尔兰.这种池鱼之殃正是欧元区政治失能的代价.(完)